Ufficiale Alla fine Fofana lascia il Milan: il Siviglia lo prende in prestito senza diritto di riscatto

Il Siviglia ha ufficializzato l’arrivo di Youssouf Fofana. Il club andaluso ha raggiunto un’intesa con il Milan per il trasferimento in prestito del centrocampista francese, operazione che non prevede alcuna opzione di acquisto al termine della stagione. Fofana era stato vicino al Lione prima che la trattativa si arenasse per colpa della mancata cessione di Mailck Fofana in Premier League.

Questo il comunicato: "Nato a Parigi nel 1999, Fofana è un mediano di 27 anni, alto 185 centimetri, capace di ricoprire anche il ruolo di centrocampista centrale. Dopo gli inizi con lo Strasburgo, con cui ha esordito in Ligue 1 nella stagione 2018/19 collezionando 17 presenze, due gol e un assist, il francese si è imposto definitivamente con la maglia del Monaco. Nel Principato ha vissuto il periodo migliore della sua carriera, disputando 175 partite tra tutte le competizioni, con sette reti e tredici assist, partecipando anche alle competizioni europee. Le sue prestazioni hanno convinto il Milan ad acquistarlo nell’estate 2024: con i rossoneri ha totalizzato 88 presenze, tre gol e tredici assist, conquistando anche una Supercoppa Italiana.

Fofana vanta inoltre una lunga esperienza con le nazionali giovanili francesi e ha già debuttato con la selezione maggiore dei Bleus, con cui ha raccolto 25 presenze e realizzato tre reti". Il Siviglia punta ora sulla sua fisicità e sulla sua esperienza per rinforzare il centrocampo.