Vidal e Suarez sempre più vicini. Inter e Juve aspettano, questione di un volo e di un passaporto

vedi letture

Fuori dall'amichevole giocata dal Barcellona contro il Gimnastic, Arturo Vidal e Luis Suarez sono sempre più lontani dalla Catalogna. Per il cileno è questione di dettagli, è già pronto a volare per l'Italia e per firmare con l'Inter. Pronto un ricco biennale per l'ex giocatore della Juventus, che ha deciso di rinunciare all'ultimo anno di stipendio al Barça pur di ritrovare Antonio Conte. A ore potrebbe salire su un aereo per Milano. Dovrà attendere di più la Juventus: Suarez si è promesso ai bianconeri ma deve prima effettuare l'esame (giovedì sembra il giorno giusto) per ottenere lo status da comunitario e dunque il passaporto. Poi sarà l'ora della burocrazia, l'intesa con il Barcellona è praticamente già trovata tra le parti. Servirà però attendere. E' una corsa contro il tempo per il Pistolero, questione di un volo per Vidal.