Vieri: "Malen farà 25-30 gol. Cristiano Ronaldo? Questa è una patata bollente gigantesca"

"In nazionale ci sono tanti giovani, non li conosco tutti, ma bisogna lasciarli tranquilli e farli giocare con serenità". Parla così Christian Vieri, uno degli ospiti del Festival dello Sport in corso di svolgimento in queste ore a Trento: "Hanno fatto una grande vittoria in Turchia. Mancini piano piano sta facendo giocare bene i ragazzi, sta buttando dentro tanti giovani e questo penso sia la cosa più importante".

Tresoldi? "Non lo so, devono decidere loro, non io. Io ho giocato col padre, so che è un attaccante molto molto bravo, ma decideranno loro".

Cristiano Ronaldo? "Questa è una patata bollente gigantesca. Sono tutti divisi, c'è chi dice che ha fatto bene ad andare via perché ci vuole rispetto, c'è chi dice che non ha fatto bene perché a 40 anni deve avere rispetto per i compagni. E quindi voi cosa dite? Cosa pensate? Che non dite mai cosa pensate…".

Sorpreso dalla continuità di Malen? "È un giocatore fortissimo, grande tecnica, sempre in movimento, calcia molto bene. Farà i suoi 25-30 gol, segnate".