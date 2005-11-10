Ma Pio Esposito è il nuovo Bobo Vieri? A rispondere alla domanda è direttamente l'attaccante, presente a Dubai per un evento di padel. "E' un grande attaccante - sottolinea Vieri a Sky Sport -, sta facendo bene, ma non bisogna paragonarli… Io l'ho accostato un po' a Luca Toni, perché sono simili. E poi voglio dire una cosa: Pio batterà tra massimo cinque anni il record di Riva in Nazionale. Ha voglia di migliorarsi, la cosa fondamentale, gioca con dei grandissimi giocatori come Lautaro, Thuram, Calhanoglu, Barella, questi campioni molto bravi. Se hai voglia di imparare, impari. Dipende quindi da lui, ma mi dicono che ha tanta voglia di migliorarsi e questo è molto positivo".

Il capitolo Italia. "Ha intrapreso la strada giusta. Dopo la prima partita col Belgio a Roma ho detto: 'mamma mia, eccoci qua…". Le tre partite con Turchia (2 volte, ndr) e Francia sono state importanti, poi hai perso con il Belgio che ci può stare, Ma sarà difficile battere l'Italia da ora in poi, non sarà facile come era prima. Mancini è molto bravo, dà tranquillità ai giovani, non gli mette pressione e li fa anche sbagliare. E' uno dei pochi allenatori che dà tempo ai giovani. Lui è sempre stato bravo con loro, è stata una grande scelta per me".

Gattuso alla Lazio? "Sta facendo un campionato incredibile, aveva bisogno di un po' di serenità anche lui. E' una allenatore che ti dà carica, gli piace avere il gruppo dalla sua parte. E hanno una partita settimana che che vuol dire tanto. Non hanno nulla da perdere".

Chi vince lo scudetto? "Io dico sempre Inter, che è la più completa del campionato. Ma può succedere di tutto".

Spalletti ha detto che alla Juventus gli manca il centravanti fisico come Vieri? "Non solo il centravanti, gli mancano un po' di grandi giocatori come avevano prima… un po' di campioni. Il nome della Juventus è sempre quello, ma a volte i giocatori non sono così bravi. Detto che non è facile comprare i grandi giocatori al giorni d'oggi con il Fair Play e tutti i paletti".