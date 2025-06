Yildiz: "Alla Juve la Champions è obbligatoria. Tudor? Molto contenti di averlo con noi"

La Juventus si è qualificata all'ultima giornata alla prossima Champions League battendo 3-2 il Venezia fuori casa. Nell'intervista rilasciata ai microfoni di Anadolu Ajansi, Kenan Yildiz ha parlato anche di quel traguardo raggiunto: "Noi non ci vediamo in nessun’altra competizione che non sia la Champions League. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo per raggiungerla. Perché la Juve ha l'obbligo di andare in Champions".

Qual è il suo pensiero su Tudor e come si trova con lui?

"È una persona fantastica e, come allenatore, mi è stato molto d’aiuto. Siamo molto contenti di averlo con noi".

Nel corso della sua carriera il classe 2005 ha collezionato 80 presenze con la Juventus, segnando 13 gol, e 15 gettoni con la Juventus Next Gen, andando a referto solo 2 volte. In Nazionale con la Turchia ha già trovato 2 volte la via della rete in 19 apparizioni, ma vanta anche 8 match e 2 centri con l'Under 21 e 10 incontri e 3 gol con l'Under 17. Nel suo palmares c'è già una Coppa Italia, conquistata nel 2023-2024 battendo 1-0 in finale l'Atalanta grazie a un gol di Dusan Vlahovic. In panchina c'era ancora Massimiliano Allegri, oggi invece nuova guida tecnica del Milan di Cardinale e Scaroni.