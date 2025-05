Yildiz: "Siamo contentissimi per i nostri tifosi. Mondiale per Club? Daremo il 100%"

Kenan Yildiz, autore della rete dell'1-1 della Juventus nella vittoria esterna contro il Venezia, è stato intervistato da Dazn nel post-partita del match del Penzo.

"Siamo in Champions adesso, è ciò che conta alla fine. Siamo contentissimi per i nostri tifosi e andremo al Mondiale per Club per dare il 100%".