TMW Zalewski all'Inter, la Roma valuta Biraghi: era il piano B dei nerazzurri

vedi letture

Con Nicola Zalewski all'Inter, la Roma torna sul mercato in fascia e valuta Cristiano Biraghi. L'esterno della Fiorentina era considerato il piano B dei nerazzurri in caso di naufragio delle trattative per l'esterno polacco classe 2002, un'ipotesi a questo punto ovviamente sfumata.

Biraghi, in compenso, torna d'attualità proprio per il mercato dei giallorossi, che potrebbero rimpolpare La rosa a disposizione di Claudio Ranieri dal punto di vista numerico con un giocatore di sicura affidabilità. L'ormai ex capitano della Fiorentina è in uscita dal club viola, dopo la rottura con Palladino: l'Inter aveva già impostato l'eventuale affare sulla base di un prestito semestrale, da capire se la stessa formula possa fare al caso anche dei capitolini.

e altre opzioni. Biraghi è un'ipotesi anche per il Napoli, anche se gli azzurri si stanno tuttora orientando su altre soluzioni per la corsia mancina. Sullo sfondo, anche l'ipotesi di uno scambio con il Verona, con Faraoni destinato a Firenze, sin qui non decollato anche per non chiudere all'eventuale affondo dell'Inter che era la destinazione preferita di Biraghi, peraltro cresciuto nel vivaio nerazzurro.