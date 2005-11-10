Zoff: "Con Gattuso la Lazio ha guadagnato in vigore e fa cose apparentemente straordinarie"

Dino Zoff, presidente e allenatore della Lazio fra la fine degli anni 90 e l’inizio di quelli 2000, spiega al Corriere di Roma la crescita esponenziale della Lazio in questo campionato: "La Lazio sta facendo cose apparentemente straordinarie, ma se le fa con questa naturalezza significa che ha i mezzi per farle. Proprio la facilità con cui i biancocelesti riescono a ottenere questi risultati fa ben sperare per il futuro. Io sono convinto che questa squadra possa ambire all’Europa. Gattuso ha dato un contributo notevole: con lui la Lazio ha guadagnato in vigore, forza ma anche tranquillità".

Zoff ha poi osservato che il gioco è bello e che i numeri, tra un record e l'altro, raccontano come l'allenatore stia svolgendo un lavoro eccezionale. Ha poi aggiunto che, finché si può sognare, è giusto che il tecnico alimenti le speranze dei propri ragazzi e dei tifosi, sottolineando come della squadra biancoceleste apprezzi anche il fatto che in ogni partita ci sia un migliore in campo diverso e che ognuno dia il proprio contributo.