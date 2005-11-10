Zoff: "Nella Juventus tanti volti nuovi, fisiologico che stia incontrando qualche difficoltà"

In vista della sfida di questa sera fra Cagliari e Juventus in programma alla Unipol Domus, l'ex portiere campione del mondo Dino Zoff ha parlato ai colleghi di TuttoCagliari.net: "Si tratta di due squadre in buona salute che, secondo me, daranno vita a una partita equilibrata e tecnicamente godibile. Immagino che sarà una gara interessante, a prescindere dall’attuale posizione di classifica occupata dalle due contendenti.

C’è da dire che la Juve a Cagliari storicamente ha sempre fatto abbastanza fatica. Credo che verrà fuori una buona partita, ricca di spunti tecnici. Il Cagliari quest’anno è partito molto bene, certo, ma attenzione: anche la Juve è in salute, per quanto abbia qualche punto in meno in graduatoria. Personalmente mi aspetto un match equilibrato e godibile: vinca il migliore.

Non credo che il problema della Juventus risieda nella discontinuità o nell’inaffidabilità del reparto arretrato. Francamente non vedo delle criticità evidenti in ciò che fino a questo momento ha espresso la squadra di Spalletti: quella bianconera è una compagine che annovera al suo interno tanti volti nuovi, ed è quindi fisiologico che stia incontrando qualche difficoltà. Ma sono convinto, ripeto, che a Cagliari verrà fuori una gara bella da vedere e giocata alla pari dalle due formazioni".