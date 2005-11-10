Zola: "Gasp può fare uno scherzetto a Mou, Como scheggia impazzita. E sul Napoli..."

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Gianfranco Zola ha analizzato il cammino in Champions delle italiane partendo dall'Inter impegnata contro il Brugge a San Siro: "Se fa l’Inter... non ci saranno problemi. La differenza è tanta, anche se i belgi hanno manciate di giovani forti, lavorano bene da anni e ogni stagione ne sfornano un paio, ma i nerazzurri sono un’altra storia". Oggi toccherà anche il Napoli contro il Villarreal: "Nella lettura del gioco. Max è bravo a massimizzare ciò che ha. In campionato è una delle tre che se la giocheranno fino alla fine, ma in Champions non so dire dove può arrivare, dipende dal calendario".

La super-partita sarà invece all'Olimpico dove il Real Madrid di José Mourinho sarà atteso dalla Roma di Gasperini: "Occhio a Gasperini, può fare uno scherzetto a Mourinho. I giallorossi corrono e sono spavaldi, in più l’Olimpico strapieno fa la differenza. Il Real dovrà guadagnarsi la pagnotta".

Chiosa infine sul Como di Fabregas: "Sarà una scheggia impazzita. Fabregas non mi sorprende. L’ho avuto al Chelsea, con Sarri: pensai 'farà l’allenatore'. I suoi giocano a memoria, incide sulla gestione e sulla testa: straordinario. Occhio al Feyenoord però, giocare lì è sempre difficile. Con i giovani lavorano bene".