Zola: "Liberali sarà un top player, Malen può dare ancora molto. Pio Esposito futuro dall'Italia"
Andrea Piras
Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Gianfranco Zola ha parlato dei singoli delle quattro squadre impegnate in Champions partendo dall'Inter e da Pio Esposito: "A chi assomiglia? Direi Luca Toni. Ha le stesse movenze ed è difficile da spostare. Vieri, un altro a cui è stato accostato Pio, era più veloce sul lungo. Credo che questo ragazzo sarà il futuro della Nazionale". Nel Napoli c'è Vergara fra i giocatori che più lo hanno colpito: "È più un esterno. Ha qualità, passo, dribbling. E poi non ha paura di prendersi le responsabilità: visto come salta l’uomo?".
Venendo alla Roma fra le stelle c'è naturalmente Malen: "Due anni fa lo vidi dal vivo in Chelsea-Borussia Dortmund e mi stregò. 'Questo può fare la differenza dovunque', pensai. E può dare ancora molto. Poi, se parliamo di calcio, cito Dybala".
Parlando del Como invece spicca Nico Paz che in Nazionale può ereditare la 10 di Messi: "Per caratteristiche sì, e aggiungo che non è ancora al top . È un giocatore completo, il fulcro di un Como favoloso dove spiccano anche Perrone, Baturina, Diao e spero anche un altro". Il riferimento è a Liberali: "Paga la concorrenza, ma è un futuro top player. Già è bravo, ora deve alzare il livello. Il Como lo aiuterà".