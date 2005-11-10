Ufficiale
Agyemang saluta il Novara e l'Italia: ha firmato un biennale con il Koper
TUTTOmercatoWEB
Dopo due stagioni con la maglia del Novara, con cui ha collezionato 74 presenze con tre reti, per il terzino Agyemang ci sarà una prima esperienza all’estero. Il classe 2004 infatti si è trasferito in Slovenia firmando per il Koper. Questa la nota del club:
"Giuseppe Agyemang, benvenuto a Koper. Difensore italiano 24enne ha giocato l'ultima volta in serie C per il Novara. Prima ha giocato anche per Ancona, Imolesi, Lentigione e Bologna. Ha firmato un contratto biennale con i gialloblù".
Altre notizie Serie B
Esclusiva TMWCarli: "Serie B conquistata con fatica, ora difendiamola. Floro Flores? Può fare grandi cose"