Ufficiale Agyemang saluta il Novara e l'Italia: ha firmato un biennale con il Koper

Dopo due stagioni con la maglia del Novara, con cui ha collezionato 74 presenze con tre reti, per il terzino Agyemang ci sarà una prima esperienza all’estero. Il classe 2004 infatti si è trasferito in Slovenia firmando per il Koper. Questa la nota del club:

"Giuseppe Agyemang, benvenuto a Koper. Difensore italiano 24enne ha giocato l'ultima volta in serie C per il Novara. Prima ha giocato anche per Ancona, Imolesi, Lentigione e Bologna. Ha firmato un contratto biennale con i gialloblù".