ufficiale Ancona, rinforzo di prospettiva in difesa: Agyemang ha firmato un biennale

Rinforzo di prospettiva per la difesa dell'Ancona. La società dorica infatti ha tesserato il terzino mancino Agyemang. Questa la nota del club:

L’U.S. Ancona comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Agyemang. Il classe 2002, è cresciuto nel settore giovanile della Reggiana per poi proseguire il suo percorso di crescita nell’Under 17 e nella Primavera del Bologna. Il difensore ha militato in Serie D nel Lentigione (56 presenze), per poi passare all’Imolese in C (33 gettoni). Svincolatosi dalla società romagnola, ha firmato un contratto biennale.