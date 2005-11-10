Arezzo, Cagnano torna in gruppo: Iaccarino in dubbio per la Sampdoria
Daniel Uccellieri
L'Arezzo ha ripreso gli allenamenti al centro sportivo di Castiglion Fiorentino dopo la sfida di sabato contro la Cremonese. Gli amaranto hanno iniziato a preparare la prossima trasferta sul campo della Sampdoria, con alcune novità sul fronte infortuni.
La notizia più positiva riguarda Cagnano, tornato in gruppo dopo aver smaltito un problema muscolare. Prosegue invece il lavoro a parte di Iaccarino, fermo dal 6 settembre per una distorsione al ginocchio rimediata a Verona: il suo rientro tra i convocabili resta in dubbio.
È sulla via del pieno recupero Tavernelli, già impiegato per uno spezzone di gara contro la Cremonese. Per Olivieri, alle prese con uno stiramento del bicipite femorale, il ritorno è previsto tra circa due settimane. Lo riporta Amarantomagazine.it.