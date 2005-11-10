Ufficiale Altro colpo messo a segno dall'Arezzo: dall'Avellino arriva Cagnano. E firma un biennale

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che l'Arezzo "comunica di aver acquisito dall’Avellino, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive di Andrea Cagnano, terzino sinistro classe 1998. Nato a Cantù (CO) il 17 giugno 1998, è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter. In carriera ha indossato le maglie di Santarcangelo, Pisa, Pistoiese, Novara, Como, SudTirol, Avellino e Pescara, collezionando complessivamente 200 presenze tra Serie B, Serie C, Coppa Italia, Coppa di C e playoff di Serie C, con 4 gol e 8 assist.

Cagnano ha sottoscritto con la S.S. Arezzo un contratto biennale, valido fino al 30 giugno 2028.

La S.S. Arezzo dà il benvenuto ad Andrea e gli augura buon lavoro".

Di seguito, la nota dell'Avellino: "L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla S.S. Arezzo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Cagnano.

Il club ringrazia il giocatore per il lavoro svolto durante il percorso in biancoverde e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".