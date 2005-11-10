Ascoli, il ds Patti: "Semplici e snelli, ecco il nostro segreto. Brunori ha sposato il progetto"

"Siamo partiti bene. Ci aspettavamo le prestazioni perché abbiamo mantenuto l'ossatura che insieme allo staff tecnico ci ha fatto ottenere la promozione. I risultati sono difficili da ottenere, ma stanno arrivando e siamo contenti". Così a TuttoMercatoWeb.com il direttore sportivo dell'Ascoli, Matteo Patti, fa il punto della situazione sull'attuale secondo posto della squadra. Una stagione che vede i marchigiani, fin adesso, protagonisti.

Direttore, in che momento arriva la sosta?

"In un momento positivo per noi. Ci farà rifiatare e recuperare qualche acciaccato".

Qual è oggi l'obiettivo dell'Ascoli?

"Quello dell'anno scorso, non inteso come risultato ma come la volontà di creare valore all'interno della società e magari un giorno lasciare un'eredità a qualcuno che possa proseguire il percorso di questa società gloriosa".

Secondi in classifica. Sbarazzini, entusiasti. E fate vedere bel gioco. Il segreto di questo AscolI?

"Probabilmente la semplicità. La naturalezza di come avvengono le cose, l'essere snelli perché siamo in pochi quindi presidente, direttore e allenatore e questo agevola il lavoro. L'obiettivo principale è limitare gli errori".

Come ha fatto a convincere Brunori?

"È stato abbastanza semplice al di là di ciò che si possa pensare. Matteo è un ragazzo molto attento, noi potevamo offrirgli un progetto in piena con le sue caratteristiche e quindi è stato tutto naturale".

Si sta già muovendo per il mercato di gennaio?

"Non ancora, ma monitorare tutto ciò che offre il mercato fa parte del lavoro".

Lei è ds in B per la prima volta. Com'è il suo primo anno in B, fin adesso?

"L'avevo già vissuta alla Reggina con Taibi, però ovviamente l'impatto quando sei da solo è nuovo. Mi gratifica, mi piace: è una tappa del percorso e continuo a fare ciò che ho sempre fatto. Lavoro con umiltà, trasparenza e un minimo di criterio. Ciò che mi piace fare".