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Esclusiva TMW

Ascoli, il ds Patti: "Semplici e snelli, ecco il nostro segreto. Brunori ha sposato il progetto"

Esclusiva TMW
Alessio Alaimo
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Alessio Alaimo
Oggi alle 00:00A tu per tu
12.11.2026 00:00A tu per tu
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

"Siamo partiti bene. Ci aspettavamo le prestazioni perché abbiamo mantenuto l'ossatura che insieme allo staff tecnico ci ha fatto ottenere la promozione. I risultati sono difficili da ottenere, ma stanno arrivando e siamo contenti". Così a TuttoMercatoWeb.com il direttore sportivo dell'Ascoli, Matteo Patti, fa il punto della situazione sull'attuale secondo posto della squadra. Una stagione che vede i marchigiani, fin adesso, protagonisti.

Direttore, in che momento arriva la sosta?
"In un momento positivo per noi. Ci farà rifiatare e recuperare qualche acciaccato".

Qual è oggi l'obiettivo dell'Ascoli?
"Quello dell'anno scorso, non inteso come risultato ma come la volontà di creare valore all'interno della società e magari un giorno lasciare un'eredità a qualcuno che possa proseguire il percorso di questa società gloriosa".

Secondi in classifica. Sbarazzini, entusiasti. E fate vedere bel gioco. Il segreto di questo AscolI?
"Probabilmente la semplicità. La naturalezza di come avvengono le cose, l'essere snelli perché siamo in pochi quindi presidente, direttore e allenatore e questo agevola il lavoro. L'obiettivo principale è limitare gli errori".

Come ha fatto a convincere Brunori?
"È stato abbastanza semplice al di là di ciò che si possa pensare. Matteo è un ragazzo molto attento, noi potevamo offrirgli un progetto in piena con le sue caratteristiche e quindi è stato tutto naturale".

Si sta già muovendo per il mercato di gennaio?
"Non ancora, ma monitorare tutto ciò che offre il mercato fa parte del lavoro".

Lei è ds in B per la prima volta. Com'è il suo primo anno in B, fin adesso?
"L'avevo già vissuta alla Reggina con Taibi, però ovviamente l'impatto quando sei da solo è nuovo. Mi gratifica, mi piace: è una tappa del percorso e continuo a fare ciò che ho sempre fatto. Lavoro con umiltà, trasparenza e un minimo di criterio. Ciò che mi piace fare".

© Riproduzione riservata

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