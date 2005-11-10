Patti: "Per D'Uffizi futuro roseo, magari con l'Ascoli. Mercato? Stiamo vagliando le possibilità"

Anche il direttore sportivo dell'Ascoli Matteo Patti è stato premiato quest'oggi ad Arezzo nel corso del Gran Galà del Calcio e ai microfoni di TMW ha ripercorso l'ultimo anno e mezzo spiegando l'idea alla base della costruzione della squadra: “L'idea dello scorso anno era quella di costruire una squadra giovane, che potesse fare bene e compiere un percorso duraturo all'interno dell'Ascoli. Adesso ci troviamo in Serie B, stiamo facendo abbastanza bene e sicuramente stiamo bruciando qualche tappa, ma siamo solo all'inizio e non possiamo dire di averle bruciate, ma è un buon inizio".

Si aspettava questo avvio?

"Non mi aspettavo il terzo posto, non ci aspettavamo questo avvio come risultati e classifica, ma come prestazioni sì perché siamo convinti che i nostri giocatori e il nostro mister possono fare bene e ambire a consolidarsi in questa categoria".

State già guardando al mercato?

"È normale, oggi è tutto talmente veloce chi bisogna stare sempre sul pezzo e attenti alle opportunità di mercato che possono presentarsi, stiamo lavorando e vagliando tutte le possibilità".

Siete felici di D'Uffizi convocato dall'Under 21?

"Siamo contentissimi di Simone, si è meritato la convocazione in Under 21 dopo essersi costruito tutto un percorso, non gli abbiamo regalato nulla e lui si è conquistato quello che ha oggi. Ci auguriamo che abbia un futuro roseo e magari con l'Ascoli”.