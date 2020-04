Ascoli, Stellone rifiuta la risoluzione. Per il tecnico ci sarà l'esonero

In casa Ascoli tiene banco la questione allenatore. Con lo stop al campionato è passata quasi sotto silenzio la scelta del club bianconero di sostituire dopo poche settimane Roberto Stellone per concedere la panchina della prima squadra all’attuale guida della Primavera Guillermo Abascal. Il Corriere Adriatico oggi in edicola fa il punto della situazione riportando anche la notizia che Stellone avrebbe detto no alla risoluzione del contratto. Una scelta, questa, che porterà inevitabilmente all’esonero.