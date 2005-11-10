Avellino, apprensione per Simic: colpo alla caviglia, ma non dovrebbe essere grave

L'Avellino è tornato al lavoro in vista della sfida di sabato contro il Padova al Partenio-Lombardi. Seduta in palestra per chi ha giocato soltanto ieri a Cesena, mentre gli altri hanno svolto esercizi fisici e tattici in campo. Nessun problema per gli ultimi rientrati dagli infortuni, mentre Cancellotti ha proseguito il lavoro differenziato.

Da monitorare le condizioni di Simic, colpito duramente alla caviglia sinistra durante un contrasto. Il centrale croato, appena rientrato dall'infortunio e rimasto in panchina a Cesena, è stato soccorso dai sanitari e ha lasciato il campo dolorante. Le prime sensazioni, tuttavia, fanno pensare che non si tratti di nulla di grave. Lo riporta Tuttoavellino.