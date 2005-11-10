Avellino, nel pomeriggio ripresa degli allenamenti: out in due in vista della Sampdoria
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Paolo Lora Lamia
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ieri alle 23:04Serie B
autore Paolo Lora Lamia
04.10.2026 23:04Serie B
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© foto di Stefano Martini TuttoFrosinone
L'Avellino torna a pensare al campionato. Come da programma, nella giornata di oggi gli irpini alle ore 16 hanno ripreso la preparazione in vista della prima partita post pausa per le Nazionali in programma venerdì contro la Sampdoria.
Nessuna novità rilevante dall'infermeria: come riporta Tuttoavellino.it, sono ancora ai box Lorenco Simic e Tommaso Cancellotti. I due non ci saranno per il match contro i blucerchiati. Da domani allenamenti a porte chiuse, per rifinire il ritorno agli impegni ufficiali da parte dei biancoverdi.
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