Avellino, sosta preziosa: differenziato per Simic, Sala resta in dubbio
Non tutti i giocatori dell’Avellino hanno lavorato regolarmente con il gruppo nella seduta di ieri, in una settimana particolare segnata dalla sosta per le Nazionali che concede più tempo per recuperare gli acciaccati. Come riportato da tuttoavellino.it, Marco Sala è rimasto ancora a parte a causa del fastidio alla caviglia, situazione che continua a tenerlo in dubbio in vista della trasferta di Palermo.
Anche Simic ha svolto lavoro differenziato, ma senza particolari preoccupazioni sul suo recupero. Ancora assente dal lavoro collettivo Andrea Favilli, che dovrebbe riaggregarsi al gruppo soltanto nella prossima settimana, sfruttando proprio questi giorni extra per completare il percorso di recupero.
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