Ufficiale Carrarese, arriva dal PSG Yanis Khafi: contratto fino al 30 giugno 2030

Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con il calciatore Yanis Khafi, che si legherà al club apuano sino al 30 giugno 2030.

Il centrocampista di passaporto francese, classe 2006, già punto di riferimento della selezione marocchina U18 e preconvocato in molteplici occasioni nella U21 del suo paese, vanta le caratteristiche tipiche del calciatore moderno: predilige il lavoro di raccordo e interdizione in mezzo al campo, distinguendosi per dinamismo e disciplina tattica, anche in fase d’impostazione. Il giovane talento, ha disputato quattro stagioni con la prestigiosa maglia delle giovanili del PSG, mettendo a referto 45 presenze, la maggior parte delle quali con la selezione Under 19, ma anche 14 apparizioni in Youth League e l’esordio tra le fila dell’Under 23 parigina.

Le sue prime dichiarazioni dopo la firma sul contratto: “Sono molto felice di aver firmato per questo Club, del resto stiamo parlando di una squadra che milita in Serie B e che è reduce da due grandi stagioni e per me è motivo d’orgoglio entrare a far parte di questa famiglia. Il progetto che mi hanno presentato il Presidente e il Direttore Sportivo mi ha colpito e non ho mai avuto dubbio sulla scelta da prendere, e colgo anche l’occasione per ringraziarli vista la fiducia che mi hanno sempre dimostrato dai primi istanti. Dal punto di vista personale, credo che i miei punti di forza siano il dribbling, la generosità nei confronti dei miei compagni e la capacità di muovermi in mezzo al campo, ma spero di poter maturare e migliorare ulteriormente in questa nuova esperienza. Forza Carrarese!”

Anche Iacopo Pasciuti, Direttore Sportivo del Club, ha espresso tutta la sua soddisfazione per la chiusura dell’operazione: “Innanzitutto ci tengo a ringraziare il Presidente che, come sempre, si rivela disponibile a supportarci in questo genere di operazioni. Abbiamo acquisito un giovane talento, proveniente dal PSG, dopo averlo seguito attentamente, soprattutto negli ultimi mesi e siamo entusiasti ed orgogliosi che Yanis abbia scelto la Carrarese, sposando il progetto sportivo che gli abbiamo prospettato. Ad ogni modo, nonostante la giovane età e la provenienza da un altro paese, ha già dimostrato di essere un ragazzo intelligente e serio, per questo sono certo che non faticherà ad ambientarsi.”