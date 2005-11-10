Il Cesena blinda uno dei suoi talenti: Guidi verso il rinnovo di contratto, i dettagli
Pierpaolo Matrone
Il Cesena lavora per blindare i suoi giocatori più importanti. Dopo il prolungamento di Andrea Ciofi, il prossimo a firmare dovrebbe essere Matteo Guidi. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il giovane bianconero è ormai a un passo dall'accordo con la società romagnola per un rinnovo che testimonia la volontà del club di puntare con decisione su di lui.
Guidi verso un contratto fino al 2030
L'intesa dovrebbe prevedere sia un adeguamento economico sia un importante prolungamento della scadenza, che verrà portata fino al 30 giugno 2030. Una scelta con la quale il Cesena intende proteggere uno dei propri giovani più interessanti e proseguire nella strategia di valorizzazione e permanenza dei calciatori ritenuti centrali nel progetto.
Dopo Guidi può arrivare il turno di Shpendi
Una volta definita l'operazione Guidi, l'attenzione potrebbe spostarsi su altri elementi della rosa. Tra i nomi da tenere sotto osservazione c'è inevitabilmente quello di Cristian Shpendi, altro giocatore importante per il Cesena. Il rinnovo di Guidi conferma comunque la linea intrapresa dal club: provare, per quanto possibile, a trattenere e blindare i propri elementi di maggiore valore.