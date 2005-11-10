Cesena, rinnovo fino al 2030 per Matteo Guidi: il centrocampista prolunga con i bianconeri

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Cesena, rinnovo fino al 2030 per Matteo Guidi: il centrocampista prolunga con i bianconeriUfficiale
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 18:58Serie B
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22.10.2026 18:58Serie B
Il centrocampista classe 2003 ha prolungato fino al 30 giugno 2030. Per lui già 28 presenze con la maglia bianconera.
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© foto di Gianni Mattonai
Il Cesena blinda Matteo Guidi e punta ancora sul centrocampista classe 2003. Il club bianconero ha ufficializzato il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2030.
Cesena, ufficiale il rinnovo di Matteo Guidi fino al 2030
Cesena FC comunica di aver prolungato il rapporto sportivo con il centrocampista Matteo Guidi fino al 30 giugno 2030.
Arrivato a Cesena nell’estate del 2025, dopo aver collezionato 100 presenze in Serie C tra le fila dell’US Pontedera, il centrocampista classe 2003 ha già raccolto 28 presenze con la maglia bianconera tra Serie BKT e Coppa Italia.
La famiglia del Cesena FC intende rivolgere le più sincere congratulazioni a Matteo, augurandogli le migliori soddisfazioni per il proseguimento della sua avventura in bianconero.
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