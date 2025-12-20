Cesena, Guidi: "Esordio dal primo minuto positivo, ma è merito del gruppo"

Esordio dal primo minuto per Matteo Guidi, difensore classe 2003 del Cesena, questo pomeriggio contro la Juve Stabia. Al termine della sfida il centrale ha preso la parola in conferenza stampa:

"Credo che l’esordio dal primo minuto sia andato bene, la squadra mi ha aiutato fin dall'inizio nello spogliatoio, incitandomi e motivandomi. Non sono mai situazioni semplici, perché era la mia prima titolare, però credo che abbia fatto una prestazione positiva. Di certo tutto questo è solo grazie al gruppo, dei ragazzi che mi hanno aiutato fin dall'inizio: da solo non vado molto lontano, però con la forza e l'unione che abbiamo, allora si possono fare grandi cose.”

“Ovunque il mister mi chieda di giocare, io sono sempre disposto a entrare e a farlo. Oggi ho giocato da braccetto, altre volte sono entrato da quinto, mentre l'anno scorso ho fatto il centrocampista, quindi, mi sento dire che la mia forza è la duttilità. Dove il mister mi chiede, io sarò presente e sempre pronto a dare il 100% e a sudarmi ovviamente la maglia e questa credo che, alla fine sia la cosa più importante.”