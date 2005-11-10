Cesena, Guidi avverte: "Il Catanzaro non merita l'ultimo posto, non dobbiamo sottovalutarlo"

Dopo aver ritrovato la vittoria contro l'Empoli e aver conquistato un punto sul campo del Südtirol, il Cesena si prepara a un nuovo appuntamento casalingo. Sabato i bianconeri affronteranno il Catanzaro, guidato dall'ex tecnico Mignani, con l'obiettivo di dare continuità ai risultati e proseguire il proprio percorso.

Alla vigilia della sfida, Matteo Guidi, intervenuto ai microfoni di Pianeta Bianconero, ha invitato la squadra a non sottovalutare gli avversari, nonostante l'ultimo posto in classifica.

"L'ultimo posto non rappresenta la vera forza del loro organico", ha dichiarato Guidi. "Non dobbiamo farci condizionare dalla classifica, che non rispecchia necessariamente il valore della squadra né quanto sta costruendo. Sono convinto che alla lunga il Catanzaro riuscirà a emergere".

Il messaggio rivolto al Cesena è chiaro: concentrarsi sulla propria prestazione, senza lasciare spazio a cali di tensione. "Noi, però, dobbiamo pensare soprattutto a noi stessi e preparare una prestazione di alto livello, senza accontentarci, senza mollare un centimetro e spingendo fino all'ultimo".

Il Cesena vuole dunque sfruttare il prossimo turno per consolidare i progressi mostrati nelle ultime uscite, consapevole che il Catanzaro, al di là della posizione in graduatoria, rappresenta un avversario da affrontare con la massima attenzione