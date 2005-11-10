Cesena, Ciofi vicino al rinnovo fino al 2029: parti pronte a chiudere la trattativa

Il Cesena pensa a blindare il proprio capitano. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, Andrea Ciofi è vicinissimo al rinnovo di contratto fino al 2029: i discorsi tra il difensore e il club sono già stati avviati e il dossier potrebbe essere chiuso dal nuovo amministratore delegato Sandro Mencucci.

Mencucci e la priorità Ciofi

Il club romagnolo ha da poco accolto Mencucci. Tra i primi passi del nuovo ad ci sarebbe proprio il rinnovo del capitano, individuato come una delle grandi priorità. L’accordo, a quanto si apprende, è ormai a un passo: le parti sarebbero vicinissime a trovare l’intesa fino al 2029.

Il Cesena si riorganizza

L’arrivo di Mencucci arriva dopo un periodo di riprogrammazione che ha portato nel club nuove figure. Tra queste c’è anche Andrea Mancini, nuovo direttore sportivo arrivato in estate dopo l'esperienza alla Sampdoria. Sul campo, intanto, il bilancio dopo sei giornate è di sette punti su diciotto disponibili, un cammino che ha lasciato un po’ di amaro in bocca a tutto l'ambiente del Cavalluccio.