Cesena, Ciofi: "Cole ci ha fatto tante richieste, ma per ora non riusciamo ad accontentarlo"

Ashley Cole, tecnico del Cesena, non ha parlato in conferenza stampa dopo la pesante sconfitta subita per 3-0 al "Martelli" contro il Mantova: al suo posto si è presentato di fronte ai giornalisti il difensore nonché capitano bianconero Andrea Ciofi.

"Veniamo da giorni di cambiamenti - le sue parole, riprese dal Corriere di Romagna - e quando si cambia in poco tempo è difficile. Ci sono state delle richieste diverse dal nuovo allenatore, dobbiamo cercare di capire cosa vuole ma quel che è certo è che ci sarà tanto da lavorare. Mancano ancora sette partite, la prestazione di oggi non è accettabile: così non si va da nessuna parte. Cambiare modulo dopo due anni non è facile, ma non è una giustificazione per la nostra prestazione".

"Cole ci ha fatto tante richieste - ha proseguito Ciofi -, ma per ora non riusciamo ad accontentarlo. C'è bisogno di tempo. Chi era dietro di noi si sta avvicinando, ma meritiamo di fare i Playoff: ci sarà da sudare, ma è ancora tutto aperto e il gruppo non vuole mollare. Ci crederemo fino alla fine". Ora all'ottavo posto della classifica con 40 punti, il Cesena si trova al momento con due sole lunghezze di margine sul Sudtirol, impegnato domani in trasferta ad Avellino: in caso di vittoria della truppa di Castori, i romagnoli si ritroverebbero fuori dalla Top-8 a poche ore dal prossimo delicato match di campionato in programma nel weekend al "Manuzzi" contro il Catanzaro.