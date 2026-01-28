TMW Ciofi: "La forza del Cesena è il gruppo. Innesti? Se ci saranno, li accoglieremo bene"

Lunga intervista in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, quella che ha rilasciato il capitano del Cesena Andrea Ciofi, che da otto stagioni veste la maglia bianconera. Un lungo punto della situazione, che non si è soffermato solo al campo, ma anche ad un'analisi della squadra quando la finestra invernale di calciomercato si sta per chiudere.

Ecco le sue parole: "Lo step da compiere come squadra? Prima di tutto dobbiamo mantenere la spensieratezza, l'umiltà e la voglia di lavorare che abbiamo avuto finora. Questo sarebbe già un grande step di crescita. Andando nel dettaglio, però, credo che dobbiamo migliorare nella gestione dei vari momenti della partita. La nostra forza è sempre stata il gruppo e questo lo dimostra in maniera chiara. Se però dovessero esserci degli innesti, verrebbero accolti nel miglior modo possibile dal gruppo".

A tal proposito, ricordiamo che, al netto dell'iniziale blocco del mercato risolto con la ricapitalizzazione del club ormai 20 giorni fa (l'ok per procedere era arrivato proprio l'8 gennaio), la compagine romagnola non è stata particolarmente attiva sul mercato, cedendo solo Emanuele Adamo a titolo definitivo allo Spezia e riscattando dal Milan Vittorio Magni. Certo, in ballo c'è la questione legata al possibile addio di Jalen Blesa, ma, in caso di partenza, il vuoto lasciato giocatore sarà compensato.