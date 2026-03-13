Da Modena-Spezia fino a Monza-Palermo, tutte le formazioni del turno di Serie B
La Serie B è pronta a tornare in campo con le gare della 30ª giornata di campionato. In programma fra oggi, domani e domenica. Di seguito tutte le formazioni ufficiali delle dieci gare in programma in un'unica notizia e in costante aggiornamento per tutti i lettori di Tuttomercatoweb.com.
SERIE B - 30ª GIORNATA
Venerdì 13 marzo
Ore 20:30 - Modena-Spezia
Sabato 14 marzo
Ore 15:00 - Bari-Reggiana
Ore 15:00 - Cesena-Frosinone
Ore 15:00 - Empoli-Mantova
Ore 15:00 - Juve Stabia-Carrarese
Ore 15:00 - Padova-Catanzaro
Ore 17:15 - Monza-Palermo
Ore 19:30 - Sampdoria-Venezia
Domenica 15 marzo
Ore 15:00 - Virtus Entella-Avellino
Ore 17:15 - Sudtirol-Pescara
LE FORMAZIONI UFFICIALI
Venerdì 13 marzo
Ore 20:30 - Modena-Spezia
Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zampano, Wiafe, Gerli, Santoro, Zanimacchia; De Luca. Gliozzi. Allenatore: Sottil.
Spezia (3-5-1-1): Radunovic; Vignali, Bonfanti, Beruatto; Sernicola, Comotto, Romano, Bellemo, Aurelio; Valoti; Artistico. Allenatore: Donadoni.