Da Monza-Modena a Cesena-Samp, le formazioni ufficiali della 36ª giornata di Serie B
Il campionato di Serie B entra più che mai nel vivo con una 36ª giornata che promette scintille e qualche verdetto ufficiale alle porte. Ma con la classifica cortissima in vetta e diverse "nobili" a rischio baratro, ogni punto pesa ora come un macigno. Di seguito tutte le formazioni ufficiali delle dieci gare in programma in un'unica notizia e in costante aggiornamento per tutti i lettori di Tuttomercatoweb.com.
Per la 36ª giornata del campionato di Serie B la redazione di TuttoMercatoWeb.com vi propone il riepilogo di tutti i calciatori convocati dalle 20 protagoniste del torneo cadetto in un'unica notizia. In costante aggiornamento per tutti i nostri lettori.
SERIE B - 36ª GIORNATA
Venerdì 24 aprile
Ore 19:00 - Monza-Modena
Monza (3-4-1-2): Thiam; Ravanelli, Delli Carri, Carboni; Bakoune, Obiang, Pessina, Birindelli; Colpani; Cutrone, Petagna. Allenatore: Bianco.
Modena (3-5-2): Pezzolato; Tonoli, Nador; Dellavalle; Beyuku, Massolin, Gerli, Wiafe, Zanimacchia; Ambrosino, De Luca. Allenatore: Sottil.
Ore 21:00 - Avellino-Bari
Sabato 25 aprile
Ore 12:30 - Catanzaro-Spezia
Ore 15:00 - Virtus Entella-Padova
Ore 15:00 - Frosinone-Carrarese
Ore 15:00 - Pescara-Juve Stabia
Ore 15:00 - Reggiana-Palermo
Ore 15:00 - Sudtirol-Mantova
Ore 17:15 - Venezia-Empoli
Ore 19:30 - Cesena-Sampdoria
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli