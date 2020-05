Dg Cittadella: "Ancora nessuna ripresa. C'è un problema di responsabilità civile e penale"

Stefano Marchetti, dg del Cittadella, ha commentato la possibilità di una prima ripresa degli allenamenti per i club professionistici dalle colonne del Corriere del Veneto: “La nostra idea è quella di non riprendere con le sedute individuali già questa settimana. Stiamo attendendo che ci vengano date disposizioni chiare dal protocollo sanitario in allestimento. C’è un problema di responsabilità civile e penale in caso di nuovi casi di coronavirus e dobbiamo fare tutte le cose per bene seguendo alla lettera le indicazioni che ci verranno impartite dalle autorità”.