Empoli, Dionisi: "Molto contento per la vittoria, ora testa all'Ascoli"

L'allenatore dell'Empoli, Alessio Dionisi, ha parlato a Radio Lady dopo il successo contro il Brescia: "Sapevamo di affrontare una squadra forte. Ne siamo usciti bene. Dispiace aver preso quel rigore, eravamo in controllo e poteva metterci in difficoltà. La squadra ha avuto grande attenzione. Giocavamo col Brescia a Brescia e sono molto contento. Non è ancora finita e non abbiamo fatto ancora niente. Non dimentichiamoci da dove siamo partiti, quelli eravamo e ora dobbiamo fare ancora. La B la conosciamo, non ci sono partite scontate. I risultati di questo turno lo dimostrano. La classifica non conta, che ne parlino gli altri. Mettiamo qualità e consapevolezza, poi è solo Empoli contro Ascoli, non gioca la classifica“.