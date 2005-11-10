Ufficiale
Empoli, ecco tutti i prestiti che non verranno rinnovati: spiccano Fulignati e Lovato
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Dopo le scadenze contrattuali, in casa Empoli è anche tempo di guardare ai prestiti che non verranno rinnovati. Come fa sapere il club mediante una nota diffusa sui social, "si chiude oggi la stagione 2025/26: dopo aver vestito quest'anno la nostra maglia, Andrea Fulignati, Antonio Candela, Matteo Lovato, Brando Moruzzi, Nosa Obaretin, Andrea Ghion, Rareș Ilie, Daniel Fila, Marco Nasti e Pietro Pellegri rientrano alle rispettive società di appartenenza.
In bocca al lupo per il prosieguo delle vostre carriere!".
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