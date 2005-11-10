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Cremonese, Andrea Fulignati rinnova: nuovo accordo fino al giugno 2028
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U.S. Cremonese comunica di aver raggiunto l’accordo con Andrea Fulignati per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2028.
Il portiere grigiorosso è stato tra i protagonisti della stagione 2024/25 con 10 clean sheet in 42 partite all’ombra del Torrazzo, mentre nell’annata appena conclusa è sceso in campo 38 volte in campionato con l’Empoli mantenendo la porta inviolata in 7 occasioni.
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