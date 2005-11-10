Empoli, Zedadka: "Andreoletti ci ha trasmesso voglia di sognare in grande e di non porsi limiti"

Come si legge sui canali ufficiali del club, l'esterno dell'Empoli Karim Zedadka è stato ospite ieri a Radio Lady (radio ufficiale dei toscani), e ha tracciato un bilancio di quello che è il momento della compagine azzurra, partendo dalla recente sfida contro l'Ascoli: "È stata una partita tosta, contro una squadra che sta facendo bene. È un bel punto perché arrivavamo da tre sconfitte consecutive ed era importante muovere la classifica, le tre sconfitte pesavano mentalmente. Il pareggio ci dà la convinzione che possiamo fare tanti altri punti, se riusciamo a mantenere questo atteggiamento e questa compattezza, possiamo fare bene”.

Il discorso si sposta poi al neo allenatore Matteo Andreoletti: "È arrivato con tante ambizioni e fin dal primo giorno ci ha trasmesso la sua voglia di sognare in grande e di non porsi limiti. Ha tante idee e uno staff giovane, preparato e composto da persone per bene, che lavorano con impegno. Stiamo cercando di mettere in campo quello che ci chiede e sono convinto che miglioreremo piano piano. Vive ogni allenamento al massimo, non lascia nulla al caso, parla, corregge e ripete le cose anche più volte, finché non vengono fatte bene. È una persona che lavora molto sui dettagli. Insiste sulla riaggressione immediata: chi perde palla deve essere il primo a trascinare la squadra nel tentativo di recuperarla. Vuole una squadra aggressiva, che non lasci agli avversari la possibilità di impostare il proprio gioco".

Testa dunque al Vicenza: "Le partite contro le neopromosse sono sempre difficili, perché mantengono il gruppo dell'anno precedente, i giocatori si conoscono bene e c'è l'entusiasmo della promozione. Stiamo lavorando per trovare le soluzioni giuste, e giocheremo in casa, davanti ai nostri tifosi: dovremo fare la nostra gara cercando di vincere. Spero che venerdì sera vengano in tanti a sostenerci e di riuscire a portare a casa i tre punti”.