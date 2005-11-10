Empoli, Zedadka: "Sfida la Palermo deve eccitarci. Andreoletti? Ha tanta ambizione"

“Il mister è arrivato con tanta ambizione, ci ha detto di non porci limiti. Lui vuole dare intensità al gioco, vuole un recupero di palla veloce e gli piace la profondità. Ci sta dando i suoi input e noi lo seguiamo alla grande”. L’esterno dell’Empoli Karim Zedadka ha parlato così a La Nazione soffermandosi sull’arrivo di Matteo Andreoletti in panchina al posto di Guido Pagliuca e sottolineando come in queste settimane di pausa la squadra si sia allenata con ancora più intensità per arrivare pronta alla partita di sabato che segnerà la ripresa del campionato.

Il bilancio delle prime cinque giornate

Il classe 2000 ha poi tracciato un bilancio delle prime cinque giornate di campionato: “Siamo andati molte volte in vantaggio e questo vuol dire tanto, significa che approcciamo bene le partite e anche quando abbiamo perso non siamo mai andati in difficoltà. - spiega Zedadka - Se correggiamo i piccoli difetti che abbiamo, secondo me possiamo fare bene. Palermo? Una gara come questa ci deve eccitare e far scattare qualcosa dentro di noi”.

Sul proprio ruolo in campo

Infine Zedadka parla del proprio ruolo in campo: “Posso giocare sia come esterno a destra sia da mezzala, anche se il primo ruolo è quello che ho ricoperto maggiormente in carriera. Il mister mi vede di più come un quinto per le mie qualità di profondità e di velocità, però in caso di bisogno sono pronto anche a giocare interno”.