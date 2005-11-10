Intervistato da Pianetaempoli.it il laterale Karim Zedadka ha fatto il punto dei suoi primi mesi con la maglia azzurra con cui ha collezionato finora undici presenze dimostrando una certa duttilità sia sotto la gestione Pagliuca sia sotto quella Andreoletti: “Mi sto trovando molto bene, Empoli è un ambiente molto pulito e nonostante i risultati negativi i tifosi ci sostengono sempre. Questo è molto importante. A livello personale sono soddisfatto perché sto trovando grande continuità. - prosegue il classe 2000 – Ruolo?Mezzala ed esterno sono due ruoli diversi, ma che sento nelle mie corde. Per ora sto giocando sulla fascia, ma se il mister avesse bisogno di me sono sempre disponibile”

Sul momento attuale e come migliorare

Zedadka si sofferma poi su questa prima parte di stagione che a livello di risultati è stata deludente: “Serve avere maggiore lucidità, in qualche episodio siamo stati sfortunati, ma in linea generale non siamo mai andati in grossa difficoltà nelle partite che abbiamo perso, ma i dettagli hanno fatto la differenza e ora dobbiamo farli girare a nostro favore. - prosegue l’algerino - Bisogna avere tranquillità, analizzare cosa stiamo facendo bene e cosa male e migliorare. Dobbiamo insistere, la fortuna non scende dal cielo, dobbiamo cercarcela. Se ci crediamo tutti noi calciatori, sia chi gioca sia chi non gioca, ma anche lo staff e la società, prima o poi avremo le soddisfazioni che meritiamo”.

Sull’impatto di mister Andreoletti

Il calciatore parla poi dell’impatto avuto dall’arrivo del tecnico Matteo Andreoletti e di cosa è cambiato: “Il mister ha sempre avuto la percezione di poter migliorare la classifica attuale, vede in noi un potenziale importante. Ultimamente stiamo cercando di modificare qualcosina sul piano tattico per cercare di essere meno leggibili e mettere in difficoltà le avversarie. Stiamo lavorando duramente su questo, nelle ultime partite stiamo crescendo anche sul piano realizzativo. E se riusciamo a migliorare i dettagli difensivi potremo tornare presto a vincere”.

Sul derby col Pisa

Infine Zedadka parla della sfida che attende l’Empoli, il derby con un Pisa che punta ai piani nobili della classifica: “Sarà una partita molto importante e ci teniamo a fare bene per noi, per i tifosi e la città. Diciamo che si tratta di una partita come le altre dal punto di vista dei punti in palio, ma che può darci il doppio della soddisfazione. Vincere un derby può favorire anche l’aspetto mentale, dando una grande carica per il futuro”.