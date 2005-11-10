Entella, Chiappella: "Gara decisa dagli episodi, rammarico per il risultato"

La Virtus Entella cede per 1-0 in casa contro il Mantova al termine di una sfida intensa ed equilibrata, decisa da un singolo episodio nel primo tempo. Nel post-partita, il tecnico dei liguri Andrea Chiappella è intervenuto nella sala stampa dello stadio comunale per analizzare la prestazione dei suoi uomini.

Nonostante la sconfitta, l'allenatore biancoceleste ha sottolineato il carattere mostrato dalla squadra contro uno degli avversari più in forma del campionato, evidenziando le occasioni da rete create e non capitalizzate che avrebbero potuto cambiare il destino del match.

L'allenatore della squadra di Chiavari ha offerto una disamina dettagliata sulle difficoltà tattiche riscontrate durante la gara, evidenziando il valore tecnico dell'avversario. "È stata una partita davvero complicata perché il Mantova ti mette sotto pressione, sporca ogni giocata e viene a prenderti alto dall'inizio alla fine", ha spiegato Chiappella ai giornalisti. "Dal punto di vista tecnico ne è uscita una sfida non chiarissima, in cui era fondamentale lavorare bene sulle seconde palle e mantenere la squadra corta. A tratti ci siamo riusciti, in altri momenti meno, e questo rappresenta per noi uno spunto di miglioramento".

Nonostante la pressione esercitata dagli ospiti, il tecnico ha promosso la tenuta difensiva e la reazione caratteriale del gruppo: "Nel complesso la squadra ha retto bene e ha lottato fino all'ultimo secondo. Guardando le statistiche, le due grandi chance del Mantova sono arrivate nel primo tempo, di cui una nata da un nostro rinvio sbagliato dal fondo. Per il resto siamo riusciti a limitarli molto bene, restando sul pezzo in tutti i duelli fisici".

Un punto centrale del commento di Chiappella ha riguardato le opportunità offensive costruite dall'Entella, compreso un gol annullato e diverse palle gol nate da situazione di calcia piazzato. "Resta il dispiacere per non aver portato a casa neanche un punto", ha affermato l'allenatore. "Nel primo tempo abbiamo avuto le occasioni di Franzoni e Tiritiello, oltre al gol annullato. Nella ripresa ci siamo resi pericolosi con Mezzoni. Abbiamo disputato una discreta gara, ma c'è rammarico per non essere riusciti a capitalizzare quanto creato".

Dal punto di vista dello sviluppo del gioco, Chiappella non ha nascosto qualche difetto di precisione nella fase di impostazione, specialmente nella servitù delle punte. "Siamo stati troppo frenetici. L'idea tattica, sapendo che loro sono molto aggressivi, era quella di isolare Corona per sfruttare le sue sponde e permettere agli inserimenti dei compagni di attaccare gli spazi. Purtroppo non siamo stati precisi nel servirlo con qualità e non abbiamo trovato soluzioni alternative nell'organizzazione della manovra".