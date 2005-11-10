Virtus Entella, Chiappella: "Castigati da due episodi, l'Ascoli è forte"
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William Scuotto
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Oggi alle 18:13Serie B
autore William Scuotto
28.11.2026 18:13Serie B
Andrea Chiappella, allenatore della Virtus Entella, ha analizzato così il ko per 2-0 subito dai suoi in trasferta contro l'Ascoli:
"Abbiamo interpretato al meglio la partita limitando la forza dell'Ascoli. Abbiamo concesso poche palle da gol limpide, ottima gara dal punto di vista difensivo. Però dobbiamo riconoscere anche il valore dell'avversario, l'Ascoli, lo metto fra le prime cinque. Siamo stati castigati da due episodi. Potevamo fare meglio in fase di transizione".
Fonte: fotospot.it
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