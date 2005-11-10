Virtus Entella, si avvicina la trasferta sul campo dell'Ascoli, valida per la 14ª giornata di Serie B. I Diavoli Neri arrivano all'appuntamento dopo il successo contro l'Hellas Verona, ma dovranno fare i conti ancora una volta con una situazione di emergenza e con le energie da recuperare dopo il turno infrasettimanale. Alla vigilia della gara, il tecnico Andrea Chiappella ha presentato la sfida, soffermandosi sulle qualità dell'avversario e sulla risposta del proprio gruppo in un periodo complicato. Ecco le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club ligure:

Si torna in campo a pochi giorni dalla bella vittoria contro il Verona. Una partita importante, ma anche molto dispendiosa. Come ha visto la squadra in questi giorni e come avete gestito il recupero?

"Come tutte le partite di Serie B e, in particolare, come tutti i turni infrasettimanali, anche questa gara ci ha tolto tante energie, soprattutto dal punto di vista fisico e mentale. Abbiamo lavorato bene come squadra, dando però la priorità al recupero delle energie. Soltanto successivamente ci siamo dedicati alla preparazione della partita, soprattutto nella giornata di oggi, con qualche indicazione già nel lavoro di ieri per quanto possibile. Sappiamo di andare ad affrontare una squadra, l'Ascoli, che considero molto forte e che finora ha espresso un ottimo calcio. La sua posizione in classifica è assolutamente meritata".

Siamo alla terza partita in una settimana e l'avversario aggiunge ulteriori difficoltà. L'Ascoli sta facendo molto bene, è una squadra verticale e propositiva. L'ha stupita l'approccio avuto dai bianconeri in questo avvio di stagione?

"No, non mi ha stupito, perché l'Ascoli ha dato continuità a quanto mostrato nella stagione precedente. Ha un'idea di gioco chiara, propone un calcio totale, fatto di letture degli spazi, continui movimenti e tante linee di passaggio. Dispone di numerose soluzioni e di esterni capaci di saltare l'uomo. Ha confermato tutto quello che di buono aveva già fatto vedere nella categoria precedente e merita la classifica che occupa. È una squadra che mi ha davvero incuriosito e impressionato. Questo rappresenta uno stimolo ulteriore per cercare di disputare una partita importante. Allo stesso tempo, arriviamo dalla gara contro il Verona, nella quale abbiamo ritrovato alcune certezze. Quando i risultati non arrivano, può capitare di perdere qualche sicurezza, mentre contro gli scaligeri abbiamo affrontato la partita con il piglio e la consapevolezza giusti. Mi aspetto che la squadra riesca a riproporre le cose positive mostrate nell'ultima uscita".

Ha parlato di certezze e di uno spirito ritrovato. L'emergenza continua, ma l'atteggiamento mostrato contro il Verona può rappresentare un punto fermo da cui ripartire?

"Assolutamente sì. L'atteggiamento fa parte del nostro DNA e non dovrà mai mancare. Lo diciamo e lo ripetiamo ormai da tanti mesi, fin da quando mi sono insediato su questa panchina. Allo stesso tempo, però, questa squadra deve sapere fare anche tante altre cose. Dobbiamo cercare di metterle in pratica costantemente sul campo: è quello che mi aspetto dai nostri ragazzi".

Al netto delle assenze, come sta affrontando la squadra questo momento complicato? Ci sono ancora situazioni da valutare fino all'ultimo?

"Abbiamo sempre detto che, di fronte alle tante assenze, non dobbiamo piangerci addosso, ma considerarle un'opportunità. L'ho ribadito anche al termine dell'ultima partita. I ragazzi stanno facendo uno sforzo enorme, perché stiamo attraversando un periodo davvero difficile e caratterizzato da numerose problematiche. La cosa più importante, però, è che lo stiamo affrontando con la mentalità giusta. Anche le ultime partite, al di là dei risultati, ci stanno dimostrando che stiamo trovando sempre nuovi protagonisti. Voglio spendere una parola in particolare per Previtali, che sta giocando in un ruolo non suo, quello di difensore centrale, ma si sta facendo trovare pronto. Cresce di partita in partita e sta sfruttando alla grande l'opportunità che gli è stata concessa, mettendo a disposizione della squadra ulteriori risorse. Lo stesso discorso vale per altri giocatori che sono entrati nell'undici titolare, come Lucas Felippe e Corona, che nella prima parte della stagione non avevano avuto continuità di impiego. Anche loro hanno dimostrato l'importanza di questo gruppo e il valore di tutta la rosa. Dobbiamo proseguire su questa strada".