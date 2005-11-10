Andrea Chiappella ha rilasciato queste parole per commentare la vittoria della Virtus Entella contro il Verona:

“I concetti sono due: il primo è che l’Entella ha fatto una gran partita, dove ha ritrovato fiducia, convinzione e gioco. Ha fatto una gara enorme, che ha meritato il risultato pieno. Poi il secondo concetto è che le tante difficoltà di questo momento ci hanno unito. Fammi ringraziare il mister della Primavera, visto che ci stiamo allenando sempre con cinque-sei ragazzi della Primavera. Abbiamo tanti giocatori fuori. Qualcuno è rientrato e si è messo a disposizione, anche per 20 minuti, come Franzoni. Do grandissimo merito ai ragazzi per come si stanno comportando”.



Sulla reazione al gol del Verona:



“Abbiamo fatto un’ottima fase di possesso nel primo tempo, arrivando al tiro con continuità. Abbiamo giocato con coraggio. Non era facile andare sotto, visto il momento, ed avere una grandissima reazione. Abbiamo fatto un primo tempo enorme. Nel secondo tempo, invece, abbiamo messo la tenacia. Abbiamo difeso con ordine, e poi abbiamo l’episodio che ha premiato la nostra prestazione”.



La salvezza passa per le gare casalinghe:



“Sicuramente, sappiamo che il nostro campo deve tornare ad essere un fortino. Ma tutto questo non deve essere un assillo, noi cerchiamo la prestazione. Ci sarà sia il momento in cui dovremo attaccare e il momento in cui dobbiamo soffrire, e sappiamo che questo fa parte del nostro DNA. Lo abbiamo fatto l’anno scorso. Quest’anno ci sono più difficoltà, ma i ragazzi hanno dato una risposta clamorosa”.



Cosa bisogna portarsi a casa:



"Mi porto la fotografia dei ragazzi post Carrarese: dispiaciuti, ma convinti nelle loro forse e l’hanno dimostrato questa sera. Quello che hanno fatto vedere questa sera è il giusto risultato”.

