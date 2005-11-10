Gallo carica il Vicenza: "Servono adrenalina, fuoco e voglia di soffrire"

La sconfitta contro il Pisa impone al Vicenza di ripartire dagli errori commessi e di ritrovare risultati, senza perdere di vista l'obiettivo stagionale. Fabio Gallo, premiato al Galà del Calcio Triveneto, ha fatto il punto sul momento dei biancorossi, ribadendo la necessità di reagire attraverso il lavoro e sottolineando il valore del gruppo e del legame con i tifosi.

La dedica del premio e il livello della Serie B

"Intanto dedico questo premio alla società, ai giocatori e ai direttori che mi stanno vicino, come fanno ora in un momento non particolarmente semplice. Abbiamo affrontato il Pisa, che è una squadra forte e strutturata per arrivare in fondo. Noi dobbiamo e possiamo fare meglio per toglierci delle soddisfazioni. Abbiamo voluto a tutti i costi la B e ora dobbiamo proteggerla".

Il rapporto con i tifosi

"Bisogna andare in campo e performare nel miglior modo possibile. Sappiamo di avere un pubblico che tifa a prescindere. Ho imparato quanto amore ci sia indipendentemente dai risultati: noi dobbiamo rispettare e onorare questo tifo, alimentandolo".

Ripartire dagli errori

"Si riparte consapevoli degli errori fatti e con la volontà di ripartire. È l'unico segreto che possiamo avere, consapevoli che la sconfitta è stata meritata. Dobbiamo lavorare per cercare di accumulare più punti possibili il prima possibile. Stiamo cercando di performare nel miglior modo possibile in tutti i reparti".

Il gruppo e le critiche

"Il gruppo è sano, coeso e ha voglia di lavorare. Mi rendo conto che in questo momento è più facile chiacchierare, però io vivo lo spogliatoio. Tutto quello che viene da fuori e prova a ledere la qualità del gruppo è frutto della non conoscenza di cosa significhi fare sport a livello professionistico".

La calma e la voglia di reagire

"La calma è giusta perché vanno analizzati gli episodi, poi ci vogliono adrenalina, fuoco e voglia di soffrire".

La prossima sfida contro il Benevento

"Vivo di ottimismo, che è legato al lavoro. Da oggi partiamo per preparare un periodo intenso, ma che non lo è né più né meno delle altre partite".