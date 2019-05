Hellas, Barresi: "Finale si giochi domenica. Non c'è ragione di spostarla"

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Anche il direttore operativo dell’Hellas Verona Francesco Barresi è intervenuto sulla questione relativa alla finale play off di Serie B dicendosi contrario allo spostamento di data o all’inversione di campo: “La finale si deve giocare domenica per diverse ragioni. La prima è che con i nostri avversari non si sono mai verificate situazioni di potenziale pericolo e non ci sono quindi problemi di ordine pubblico, secondariamente è nostra opinione che il tifoso gialloblù vada tutelato maggiormente perché in casa ha già dovuto assistere a diverse gare in giorni feriali, infine non riesco a capire perché si arrivi oggi ad affrontare questo problema visto che le date sono note da mesi. - continua Barresi – Viene da pensare che sia stata sottovalutata la possibilità che l’Hellas arrivasse fino a questo punto. Ho sentito parlare anche di inversione di campo, una proposta assurda. Serve maggiore rispetto per il Verona e per i suoi tifosi”.