© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Barresi, direttore operativo dell'Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la decisione di lasciare fuori dal Bentegodi uno dei rappresentanti della Curva fino al 2030: "Spesso siamo stato accusati di non essere stati pronti a intervenire, come se il silenzio fosse un appoggio e non una condanna. L'Hellas combatterà ogni forma di razzirmo, oggi non è tollerabile niente di questo. La decisione di lasciare fuori Luca Castellini l'abbiamo presa perché le sue esternazioni non ci rappresentavano".