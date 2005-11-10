Hellas, è tutto nei piedi di Mosquera. Che può eguagliare Pazzini: ma serve una doppietta al Pisa

Amara la retrocessione in Serie B, quella arrivata l'anno scorso, giunta per altro insieme a quella del prossimo avversario, il Pisa: l'Hellas Verona, infatti, nella giornata di domenica, in occasione del match conclusivo dell'8ª giornata del campionato di Serie B che prenderà il via stasera (CLICCA QUI per il programma completo del turno), ritroverà i nerazzurri. Con i quali non condivide solo lo scempio dell'anno passato, ma anche la voglia di tornare praticamente subito in massima serie.

Tutto passa dai piedi di Mosquera. Che può eguagliare il record di Pazzini.

La stagione della compagine scaligera, però, è iniziata un po' sottotono, ed è stata quasi salvata - in questo avvio - dall'estro di Daniel Mosquera, che ha realizzato sei gol nelle ultime tre partite di campionato; centri arrivati con doppiette. Sì, tre doppiette consecutive per l'attaccante colombiano, ora a un passo dall'eguagliare quanto fece Giampaolo Pazzini nella stagione 2016/2017: per l'ex calciatore, le doppiette consecutive con la maglia dell'Hellas furono quattro. Il Pisa è dunque nel mirino.