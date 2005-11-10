Un passo indietro per farne uno avanti: il Verona riscopre Mosquera e la Colombia lo chiama

Non sempre fare un passo indietro è necessariamente una cosa negativa. Lo sa bene Daniel Mosquera, che in Serie B sta riscoprendo le proprie qualità e rappresenta ad oggi l'arma migliore di Marco Baroni per le speranze di risalita della propria squadra. La scorsa stagione, complici noie fisiche che lo hanno tenuto frenato a lungo, il centravanti classe '99 non era mai riuscito ad andare a segno in 22 apparizioni in Serie A, la maggior parte delle quali da subentrato.

Mosquera l'attaccante di riferimento del Verona

La maglia da numero 9 era affidata soprattutto a Orban, che oggi non c'è più. Ed in Serie B, a partire dall'entusiasmante doppietta nel derby contro il Vicenza, Mosquera è tornato a fare la voce grossa. Sette reti in altrettante partite, con Baroni che lo sta preferendo a Mulattieri, visto che ad oggi adotta un modulo che prevede una sola punta e non sembra vederli bene in coppia.

La Colombia chiama Mosquera

Un rendimento che ha portato Mosquera a centrare la prima storica, convocazione con la Nazionale colombiana di Nestor Lorenzo: il commissario tecnico dei Cafeteros lo ha preso in considerazione per la doppia amichevole contro il Cile, in programma il 13 e il 17 novembre. Ieri l'attaccante ha svolto il suo primo allenamento con la Colombia.