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Hubner: "Mantova-Palermo? I rosanero hanno tutto da perdere"

Daniel Uccellieri
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Daniel Uccellieri
Oggi alle 14:33Serie B
15.10.2026 14:33Serie B
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Hubner analizza Mantova-Palermo e Pohjanpalo: "Sabato ha più da perdere la squadra di Inzaghi".
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Dario Hubner, ex attaccante fra le altre del Mantova, è stato intervistato da ilovepalermocalcio.com in vista del big match di Serie B fra Mantova e Palermo:

"Il Mantova è partito bene e gioca senza paura di sbagliare. Per loro sarà una partita importante, ma affronteranno questo appuntamento consapevoli di non avere nulla da perdere. Di contro, il Palermo punta alla promozione e per tale ragione un successo sarebbe importante. Sicuramente sabato ha più da perdere la squadra di Inzaghi rispetto a quella di Modesto".

Mantova è stata una delle ultime parentesi significative della sua carriera. Che ricordi ha di quella stagione?

"È stato un anno molto bello. Trovai una squadra forte e non a caso vincemmo il campionato di Serie C. Il gruppo era molto unito, arrivarono tante vittorie e per me fu un anno indimenticabile".

Lei ha segnato gol a valanga. Da esperto della materia, in cosa, a suo avviso, può migliorare Pohjanpalo?

"Pohjanpalo ha dimostrato di essere un attaccante fuori categoria nel campionato cadetto. Questo anche grazie al grande apporto dei suoi compagni di squadra, al Venezia prima e al Palermo poi. Lui è un cecchino che sbaglia poco. Quando però una provinciale gioca in Serie A, le occasioni si riducono sensibilmente e devi essere bravo e pronto a sfruttarle. In massima serie è tutto molto diverso".

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