Bonera: "Hubner faceva tanti gol e Mazzone gli concedeva sigarette e un po' di grappa"

Nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Daniele Bonera ripercorre alcune tappe della sua carriera, a cominciare dal Mondiale del 2006 perso:

«Avevo una tendinite, già a marzo ero rimasto fuori dai convocati. Giocai qualche minuto contro la Svizzera in una delle ultime amichevoli. Sapevo di non essere al 100%. In carriera però ho avuto la fortuna di vincere tanto altro».

Sullo scudetto vinto al Milan da collaboratore di Pioli

«Il percorso con Pioli nel 2022 credo sia stato il migliore degli ultimi anni. Si era creata un'unione perfetta tra società, squadra e tifosi. Si percepiva allo stadio e pure andando in giro per la città».

Su Ibrahimovic

«Zlatan ha un’enorme cultura del lavoro. La sua immagine non rispecchia la persona che è realmente: umile, semplice. A volte, pure lui scherza su questa differenza».

Un aneddoto su Hubner ai tempi di Brescia

«Faceva tanti gol e Mazzone gli concedeva di fumare qualche sigaretta. E pure di bere un po’ di grappa. A noi giovani, ovviamente, era vietato».