Spazio nelle pagine sportive de Il Centro alla situazione in casa Pescara con Luciano Zauri che si gioca la panchina nelle ultime due gare dell’anno: “Zauri si gioca il Pescara a Livorno e con il Chievo. - si legge poi nel sottotitolo. - Servono punti e prestazioni convincenti per blindare la panchina”. Il presidente Sebastiani è però categorico: “Il tecnico non rischia, ma dobbiamo uscire fuori da questa situazione non bellissima”.